В Мичуринске у заправки сбили пешехода

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:03:57+03:00

Женщина находилась недалеко от пешеходного пешехода, но не пошла на него Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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29 января в 11 часов 49 минут на Липецком шоссе в районе дома №5 города Мичуринска у заправки под колеса легкового авто попала 48-летняя женщина. Как рассказали в региональном УГИБДД, ее сбил 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112». Выяснилось, что пострадавшая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля.

- В результате аварии женщина получила травмы, ее госпитализировали в ТОГБУЗ им. С.С. Брюхоненко, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU