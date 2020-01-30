Тамбовчане могут стать «Земскими учителями»

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:40:28+03:00

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29 января, в регионе стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель». Как пояснили в управлении образования и науки области, участниками программы могут стать учителя любого возраста, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, соответствующие требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профстандартах.

Победители конкурсного отбора, с которыми будет заключен трудовой договор, получат единовременную компенсационную выплату в размере 1миллиона рублей, которую можно использовать по личному усмотрению. В 2020 году в Тамбовской области выплату смогут получить 3 педагога. По договору они должны отработать в сельской местности 5 лет.

Стоит отметить, что в отборе не смогут участвовать претенденты, проживающие или работающие в муниципальном районе или в городском округе, куда планируется переезд.

Для участия в конкурсе до 30 апреля необходимо представить региональному оператору заявление и копии документов. Перечень документов и вакансии региона представлены на федеральном сайте и на сайте управления образования и науки Тамбовской области.

- Победителей определит конкурсная комиссия до 20 июля 2020 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - К 1 сентября победители уже должны заключить договор с образовательной организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU