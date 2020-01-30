2020-01-30T09:42:03+03:00
Общество

В Тамбовской области переписчиков оденут в специальные накидки и шарфы

Пробная партия экипировки с символикой Всероссийской переписи населения уже пришла в регион
Ксения АЛЕШИНА
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Экипировка переписчика со специальной символикойЭкипировка переписчика со специальной символикойФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщина получила первую партию шарфов, портфелей и фонариков, предназначающихся для переписчиков. Экипировка будет использоваться во время проведения переписи в октябре 2020 года.

Специальная атрибутика поможет жителям Тамбовской области отличить специалистов от мошенников. Также каждому переписчику выдадут официальное удостоверение, которое они смогут предъявить вместе с паспортом, чтобы сверить имя и фотографию.

- Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами. На нее нанесен логотип ВПН-2020. Для работы в темное время суток у них будет специальный фонарь. Кроме того, у переписчика будет с собой сумка-портфель для хранения и переноски бумаг, планшета и других вещей. А также шарф с логотипом ВПН-2020, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По информации Тамбовстата, в нашем регионе в переписи населения задействуют 2131 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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