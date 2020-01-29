Тамбовчанка полгода добивается от управляющей компании устранения течи на потолке

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:34:50+03:00

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Директора управляющей компании «МКД-сервис» могут оштрафовать или на три года дисквалифицировать за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирным домом. В прокуратуру Советского района обратилась жительница одного из домов, который находится на обслуживании этой УК. Выяснилось, что женщина больше полугода жаловалась в «МКД-сервис» на течь потолка в своей душевой. С июля 2019 года по 14 января 2020 от нее в обслуживающую организацию поступило 6 обращений, но никаких мер в УК не принимали. Дошло до того, что на потолке появилась плесень.

Без внимания оставили и жалобу женщины на текущую канализационную трубу в ее доме. Устранить неполадки она просила начиная с октября 2019 года. Точнее, ей направили письменный ответ, но позже, чем должны были по закону, да еще по неправильному адресу.

Лишь после того, как по обращению женщины началась прокурорская проверка, сотрудники обслуживающей организации отреагировали на одну проблему жительницы и 22 января заменили канализационную трубу, течь в душевой на тот момент ликвидирована так и не была.

По закону устранять аварии на сетях холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны в срок не более 3 суток с даты повреждения.

- Указанным бездействием нарушены права заявителя на безопасные и благоприятные условия проживания, а также лицензионные требования, предъявляемые к управляющей организации, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - За осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований прокуратура возбудила в отношении генерального директора управляющей организации производство по делу б административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Санкция этой статьи предусматривает для должностных лиц штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU