Центральную новогоднюю елку Тамбова признали одной из самых низких в стране

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:04:14+03:00

В рейтинге высоких зеленых красавиц, наша оказалась в самом конце списка

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Туристический портал «ТурСтас» составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России. Тамбовская центральная елка, которая радовала глаз жителей областного центра на Площади Ленина, заняла 51 место из 56 возможных. Ее высота составила более 15 метров.

Гигантские новогодние елки были в Красноярске — 55 метров, Екатеринбурге — 50 метров и Махачкале — 40 метров. Самой низкой стала зеленая красавица в Оренбурге — 12 метров.

Что касается соседних регионов, то елка в Воронеже достигала в высоту 26 метров, в Пензе — 25 метров, в Липецке — 24 метра, и в Саратове — 18 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU