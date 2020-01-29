Центральную новогоднюю елку Тамбова признали одной из самых низких в стране
Туристический портал «ТурСтас» составил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России. Тамбовская центральная елка, которая радовала глаз жителей областного центра на Площади Ленина, заняла 51 место из 56 возможных. Ее высота составила более 15 метров.
Гигантские новогодние елки были в Красноярске — 55 метров, Екатеринбурге — 50 метров и Махачкале — 40 метров. Самой низкой стала зеленая красавица в Оренбурге — 12 метров.
Что касается соседних регионов, то елка в Воронеже достигала в высоту 26 метров, в Пензе — 25 метров, в Липецке — 24 метра, и в Саратове — 18 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU