2020-01-29T16:03:14+03:00
Звезды

Для посетителей тамбовского фестиваля «Лысогорские санки» сделали специальную карту

По этому плану гости смогут понять, где что находится
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Карта с подробными указателями поможет гостям ориентироватьсяКарта с подробными указателями поможет гостям ориентироваться
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Организаторы II-го фестиваля «Лысогорские санки», который пройдет 15 и 16 февраля недалеко от села Лысые Горы Тамбовского района, подготовили для удобства гостей карту-схему события с указанием всех основных зон и мест.

Точные координаты места проведения фестиваля: N 52.855002 E 41.250894. На въезде будет располагаться парковка. Справа от парковки - трасса для тракторного биатлона со зрительским сектором. Слева - зона для катания на лошадях, собачьей и оленьей упряжках.

За местами для катания на лошадях - горки, торговые ряды, зона питания, интерактивная площадка, центральный спуск, сцена.

- Добраться до фестиваля можно как на личном транспорте, так и общественном, - сообщают в администрации Тамбовского района. - Из Тамбова автобусы будут отправляться от остановки Магистральной. Обратно они будут курсировать от поворота на Сураву.

Центральным событием первого дня «Лысогорских санок» станет тракторный биатлон, второго - заезд саней. Также 15 февраля состоится конкурс «Мамочкины саночки». Заявки на участие принимаются до 13 февраля по ссылке: https://vk.com/topic-174958004_39876262. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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