Двое тамбовчан на улице избили мужчину палками и сломали ему ребра

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:05:05+03:00

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В Тамбове двое местных жителей 34 и 36 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, по предварительному сговору группой лиц».

Как установил суд, 27 ноября 2018 года, вечером, обвиняемые на улице Новикова-Прибоя избили мужчину руками и ногами, а также фрагментами деревянных палок. Злоумышленники были пьяны на момент совершения преступления и находились со своей жертвой в неприязненных отношениях. В итоге они сломали потерпевшему ребра.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленникам наказание в виде, соответственно, 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU