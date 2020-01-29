В Тамбовской области начальник строительного участка, у которого незаконно работали иностранцы, пытался подкупить полицейского

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:01:54+03:00

Страж порядка отказался от незаконного вознаграждения в 70 тысяч рублей

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В Сосновском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальника производственного участка строительной фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, в конце декабря прошлого года сотрудник строительной организации, находясь в служебном автомобиле полицейского, положил ему в бардачок 70 тысяч рублей. Взятка предназначалась для того, чтобы избежать составления административных материалов на иностранных рабочих, которые незаконно трудились на территории РФ без соответствующего разрешения.

- От незаконного денежного вознаграждения сотрудник полиции отказался. В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU