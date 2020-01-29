В Мичуринске торговали контрафактным «табаком»

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:32:18+03:00

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В отдел МВД России по городу Мичуринску поступила информация, что в торговых павильонах на улицах Филиппова продают сигареты с признаками контрафакта. При проверке на месте информация подтвердилась - в торговых точках действительно реализовывали сигареты с признаками контрафакта известных мировых брендов.

- Изъято около 400 пачек сигарет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Вся продукция направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение о привлечении продавцов и владельцев павильонов к административной и уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU