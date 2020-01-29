В Тамбове задержали похитителей Интернет-оборудования

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:13:51+03:00

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С августа по сентябрь прошлого года на территории Тамбова прошла волна схожих преступлений: неизвестные заходили в подъезды многоквартирных домов и воровали из технической комнаты на верхних этажах интернет-оборудование, лишая, таким образом, жильцов возможности пользоваться Интернетом и смотреть кабельное телевидение. Всего было зафиксировано 6 подобных случаев, в полицию с заявлениями обратились представители нескольких интернет-компаний о краже их оборудования.

Полицейские, выезжая на каждый подобный сигнал, проводили тщательный осмотр места кражи и опрашивали пострадавших жильцов, изымались записи с ближайших камер видеонаблюдения. Благодаря этой работе в деле появились подозреваемые – молодые люди 19 и 20 лет.

После задержания они признали свою вину и рассказали, что серию краж совершили, чтобы подзаработать. Часть похищенного оперативникам удалось изъять, остальное похитители успели продать неизвестным им людям, а вырученные деньги потратили.

- В настоящее время молодых людей проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Оборудование похищали из технических помещений многоэтажекФото: УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU