Тамбовчанин разбил окно магазина и вынес оттуда 250 тысяч рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:32:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уварово по подозрению в краже арестовали мужчину. О преступлении стало известно 26 сентября от сотрудников местной торговой точки. Накануне ночью неизвестный проник в помещение и украл из сейфа 250 тысяч рублей. Прибывшие полицейские установили, что преступник забрался, разбив окно. Сейф он вскрывал металлическими предметами. Из помещения изъяли следы обуви, а также отпечатки пальцев.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские опросили работников магазина, жителей близлежащих домов, изучили записи с уличных камер видеонаблюдения, проверили на причастность ранее судимых жителей района, совершавших подобные преступления. Выяснилось, что, возможно, к краже причастен 37-летний житель областного центра, которого уже привлекали к уголовной ответственности.

В августе мужчина вышел из колонии, где отбывал наказание за имущественное преступление. В Уварово у него были знакомые, которые могли сообщить информацию о наличии крупной суммы в магазине.

В январе этого года подозреваемого в краже задержали в Тамбове. Его арестовали и поместили в следственный изолятор. Как выяснили уваровские оперативники, мужчина действительно приезжал после освобождения из колонии в Уварово. Он признался в совершении преступления, а также сообщил, что все деньги успел потратить. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU