2020-01-28T13:19:38+03:00
Общество

В Тамбове по настоянию прокуратуры снесли расселенный дом на улице М. Горького

Провести демонтажные работы должны были еще в 2014 году
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Ленинского района после проверки соблюдения законодательства о благоустройстве и безопасном содержании зданий и сооружений направила в суд заявление с требованиями обязать администрацию Тамбова принять меры по сносу дома №58 по ул. М. Горького в Тамбове.

Дом был признан аварийным, а его жители еще несколько лет назад выехали в новое жилье по программе переселения. После этого администрация должна была снести опустевший дом, демонтаж здания наметили на 2 квартал 2014 года, но проведен он так и не был. Во время проверки, которая прошла в ноябре 2019 года, дом еще стоял.

- Поскольку дом представлял опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц вследствие его возможного разрушения, а также ухудшал внешний облик близлежащей городской территории, прокуратура в судебном порядке приняла меры по понуждению администрации города организовать работы по сносу указанного строения и освобождению земельного участка от строительного мусора, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Вскоре после направления в суд административного искового заявления администрация города организовала работу по сносу строения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области нашли три пятитысячные фальшивки
Тамбовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за использования чужих товарных знаков
Тамбовские школьники смогут пройти по Красной площади с портретами своих прадедов — участников ВОВ
В Тамбове по настоянию прокуратуры снесли расселенный дом на улице М. Горького
В Моршанске мужчина сильно напился и до смерти избил собутыльника
В Центральном Черноземье 34,6 тысячи семей справили новоселье с помощью ипотеки от Сбербанка в 2019 году
Тамбовские футболисты проведут учебно-тренировочные сборы в Турции
В Тамбове дорожники расчищают город от снега
В Мичуринске ссора двух братьев завершилась поножовщиной
Под Тамбовом «КамАЗ» «подмял» под себя иномарку
Тамбовчанин угрожал осколком бутылки своему приятелю
Следователи рассказали тамбовским ребятам о подвиге ленинградцев
Тамбовские полиатлонисты успешно выступили на первенстве ЦФО
Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов
Тамбовчане продолжают болеть ОРВИ
Читатели «Комсомолки» выбрали победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!»
Тамбовчане вошли в «пятерку» сильнейших болельщиков страны
В Мичуринске школьник украл из машины кошелек с деньгами и документами
Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном
Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев
У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке