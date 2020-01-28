В Тамбове по настоянию прокуратуры снесли расселенный дом на улице М. Горького

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:19:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ленинского района после проверки соблюдения законодательства о благоустройстве и безопасном содержании зданий и сооружений направила в суд заявление с требованиями обязать администрацию Тамбова принять меры по сносу дома №58 по ул. М. Горького в Тамбове.

Дом был признан аварийным, а его жители еще несколько лет назад выехали в новое жилье по программе переселения. После этого администрация должна была снести опустевший дом, демонтаж здания наметили на 2 квартал 2014 года, но проведен он так и не был. Во время проверки, которая прошла в ноябре 2019 года, дом еще стоял.

- Поскольку дом представлял опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц вследствие его возможного разрушения, а также ухудшал внешний облик близлежащей городской территории, прокуратура в судебном порядке приняла меры по понуждению администрации города организовать работы по сносу указанного строения и освобождению земельного участка от строительного мусора, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Вскоре после направления в суд административного искового заявления администрация города организовала работу по сносу строения.

ИСТОЧНИК KP.RU