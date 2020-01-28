2020-01-28T12:34:39+03:00
Происшествия

В Моршанске мужчина сильно напился и до смерти избил собутыльника

Потерпевший скончался от травмы головы
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установлено следствием, 6 сентября прошлого года обвиняемый в компании знакомых распивал спиртное в квартире одного из них. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, обвиняемый во время застолья стал вести себя агрессивно и избил хозяина дома, в том числе фрагментом деревянного табурета. Тело 41-летнего потерпевшего спустя несколько дней нашла его мать. Причиной смерти мужчины стала травма головы.

- В ходе следствия, несмотря на отрицание фигурантом вины в совершении преступления, собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая его причастность к гибели потерпевшего (показания ряда свидетелей, заключения экспертиз), в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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