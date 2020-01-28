Тамбовские футболисты проведут учебно-тренировочные сборы в Турции

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:54:21+03:00

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26 января футбольный клуб «Тамбов» прилетел в Турцию, где до 7-го февраля пройдет второй учебно-тренировочный сбор нашей команды в зимнее межсезонье. По прилете в международный аэропорт Антальи наша делегация переехала в город Белек, где и будет базироваться весь намеченный период работы.

На отчетный сбор тренерский штаб во главе с Сергеем Первушиным взял следующих игроков:

Вратари: Гиорги Шелия, Никита Чагров, Виталий Сычёв («Тамбов-М»).

Защитники: Адесойе Ойеволе, Сослан Таказов, Алексей Грицаенко, Алексей Рыбин, Антон Килин, Евгений Шляков.

Полузащитники: Гурам Тетрашвили, Павел Карасёв, Валерий Чуперка, Сулли Муниру, Олег Чернышов, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов, Артём Федчук, Ишхан Гелоян, Михаил Костюков, Хасан Мамтов.

- Кроме того, вместе с командой на сбор отправились игроки, находящихся в команде на просмотре, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов». - Дополнительная информация по ним появится по мере подписания трудовых соглашений.

Фото ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU