2020-01-29T14:32:39+03:00
Происшествия

Тамбовчанин незаконно хранил дома самодельное оружие

Мужчине грозит ограничение или лишение свободы со штрафом
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции установили, что в селе Волхонщина 48-летний местный житель незаконно хранит дома оружие. Стражи порядка изъяли у мужчины самодельное стреляющее устройство.

- Согласно статье 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», нарушитель наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. После проведения экспертизы материалы будут переданы в судебную инстанцию. - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

За прошлый месяц в области зарегистрировано 14 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Как отмечают полицейские, этот показатель превышает прошлогодний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое тамбовчан на улице избили мужчину палками и сломали ему ребра
В Мичуринске торговали контрафактным «табаком»
Для посетителей тамбовского фестиваля «Лысогорские санки» сделали специальную карту
Тамбовчанин разбил окно магазина и вынес оттуда 250 тысяч рублей
Поисковики ищут родственников мичуринского солдата, погибшего в годы ВОВ
Тамбовчанин незаконно хранил дома самодельное оружие
В Тамбовской области начальник строительного участка, у которого незаконно работали иностранцы, пытался подкупить полицейского
В Тамбове задержали похитителей Интернет-оборудования
Причиной пожара в поликлинике Тамбова могло стать короткое замыкание
Из Тамбова вывезли больше тысячи кубометров снега
В Тамбове из-за пожара эвакуируют поликлинику №5
Житель Тамбовщины угнал у своей знакомой машину, которую должен был отремонтировать
В аварии с участием иномарки и фуры в Тамбовской области погибла 55-летняя женщина
Тамбовчанин украл две бутылки «Джека Дениэлса» из супермаркета
На севере Тамбова без света оставят 12 улиц
В Тамбовской области задержали мужчину, который совершил серию афер с мебелью в разных регионах страны
Тамбовчанка за разгром на кладбище в Пасху получила два года условно
В Котовске на школьном дворе залили каток
В Тамбовской области нашли три пятитысячные фальшивки
Тамбовского предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей за использования чужих товарных знаков
Тамбовские школьники смогут пройти по Красной площади с портретами своих прадедов — участников ВОВ