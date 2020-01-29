Тамбовчанин незаконно хранил дома самодельное оружие

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:32:39+03:00

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Сотрудники полиции установили, что в селе Волхонщина 48-летний местный житель незаконно хранит дома оружие. Стражи порядка изъяли у мужчины самодельное стреляющее устройство.

- Согласно статье 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», нарушитель наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. После проведения экспертизы материалы будут переданы в судебную инстанцию. - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

За прошлый месяц в области зарегистрировано 14 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Как отмечают полицейские, этот показатель превышает прошлогодний.

ИСТОЧНИК KP.RU