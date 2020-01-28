В Тамбове дорожники расчищают город от снега

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:11:23+03:00

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Ночной снегопад прибавил работы тамбовским дорожникам. На расчистку снега вышли 89 единиц техники, включая спецтехнику и 69 человек. Снег вывозили с улиц Советская, Чичканова, Мичуринская, перекрестка улицы Гагарина и Воронежская, Базарная, с мостов по Рассказовскому шоссе и путепровода по улице Октябрьской.

- Осадки слабой и средней интенсивности продолжались до 6 часов утра при температуре -3 градуса. С 6 часов снегопад усилился и будет продолжаться в этом режиме до 10 часов при температуре -2 градуса. Снег, дождь, снег с дождем будут идти временами слабой и средней интенсивности до полуночи с четверга на пятницу, при температурном режиме -1..+1, - сообщают в «Спецдорсервисе».

Уже с раннего утра дорожники продолжили работу. Они расчищали от снега остановки и пешеходные переходы на улицах Рылеева, Магистральной, Чичерина, Агапкина и Свободной. Кроме того, ими проводится очистка остановочных пунктов и пешеходных переходов по улицам Васильковая, Гвардейская, Цветочная, Мордасовой и Селезневская.

Как уточнили в пресс-службе администрации города Тамбова, снег вывозили с улиц Советская, Коммунальная, Карла Маркса, Мичуринская, площадь Ленина, улицы Базарная, Набережная, путепровод по ул. Октябрьская. На уборку направлено 83 единицы техники и 169 человек. За вторую смену рабочие вывезли 430 кубометров снега и израсходовали 542 тонны песко-соляной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU