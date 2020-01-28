В Мичуринске ссора двух братьев завершилась поножовщиной

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:37:46+03:00

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26 января в 23 часа в полицию города Мичуринска поступило сообщение о конфликте в одной из квартир микрорайона Кочетовка. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Выяснилось, что два родных брата находились в гостях у своей знакомой, между мужчинами возник конфликт, во время которого один из них схватил нож и напал на противника. У пострадавшего позже диагностировали колото-резаную рану шеи. Полицейские вызвали на место скорую медицинскую помощь, медики доставили его в больницу.

- Следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска установили причины и обстоятельства совершения тяжкого преступления, нашли и изъяли нож, которым было нанесено ранение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Подозреваемый задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU