Под Тамбовом «КамАЗ» «подмял» под себя иномарку

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:09:25+03:00

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Авария с участием большегрузного автомобиля произошла 27 января в 18 часов 10 минут на 7 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом на регулируемом перекрестке, выполняя поворот налево на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo», под управлением 35-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо.

- В результате аварии травмы получил водитель иномарки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU