Под Тамбовом «КамАЗ» «подмял» под себя иномарку
Авария с участием большегрузного автомобиля произошла 27 января в 18 часов 10 минут на 7 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. По данным регионального УГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом на регулируемом перекрестке, выполняя поворот налево на разрешающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo», под управлением 35-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо.
- В результате аварии травмы получил водитель иномарки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчину доставили в клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU