2020-01-27T18:40:01+03:00
Общество

Следователи рассказали тамбовским ребятам о подвиге ленинградцев

В учебных заведениях по инициативе СКР проходят «Уроки мужества»
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27 января – в День освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками - по инициативе Следственного комитета Российской Федерации дан старт тематическому «Уроку Мужества», который посвящен подвигу советского народа и Красной армии при защите города на Неве.

К памятной дате сотрудники СК России подготовили фильм «Несломленный Ленинград», а также уникальные фотоматериалы, посвященные тяжелым временам, которые легли на плечи жителей города.

Сотрудники СК России во всех субъектах Российской Федерации уже активно подключились к инициативе. Например, в Тамбовской области они провели «Урок Мужества» в подшефных детских учреждениях – Центре поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского в Рассказовском районе и Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Тамбова.

- На этих уроках рассказали о подвиге жителей и защитников города, навсегда оставшемся в российской истории примером отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

В ближайшее время тематические «Уроки Мужества» пройдут во всех регионах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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