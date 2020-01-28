Тамбовчанин угрожал осколком бутылки своему приятелю

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:41:44+03:00

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В Сосновском районе 50-летний местный житель угрожал своему 25-летнему приятелю убийством, с которым он выпивал у себя дома. Во время застолья мужчины поругались. Хозяин дома взял в руки осколок от бутылки и стал замахиваться на собутыльника.

Мужчине удалось покинуть негостеприимного друга и позвонить в полицию. Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. В отделе полиции он дал признательные показания.

- В отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU