2020-01-28T09:41:44+03:00
Происшествия

Тамбовчанин угрожал осколком бутылки своему приятелю

К счастью, мужчина не пострадал
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сосновском районе 50-летний местный житель угрожал своему 25-летнему приятелю убийством, с которым он выпивал у себя дома. Во время застолья мужчины поругались. Хозяин дома взял в руки осколок от бутылки и стал замахиваться на собутыльника.

Мужчине удалось покинуть негостеприимного друга и позвонить в полицию. Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. В отделе полиции он дал признательные показания.

- В отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин угрожал осколком бутылки своему приятелю
Следователи рассказали тамбовским ребятам о подвиге ленинградцев
Тамбовские полиатлонисты успешно выступили на первенстве ЦФО
Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов
Тамбовчане продолжают болеть ОРВИ
Читатели «Комсомолки» выбрали победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!»
Тамбовчане вошли в «пятерку» сильнейших болельщиков страны
В Мичуринске школьник украл из машины кошелек с деньгами и документами
Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном
Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев
У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке