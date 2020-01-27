Тамбовчане продолжают болеть ОРВИ

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:04:22+03:00

За неделю число заболевших увеличилось почти на 800 человек

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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 20 по 26 января число заболевших ОРВИ на Тамбовщине увеличилось на 20,6%. Всего отмечено 4 870 случаев острой респираторной вирусной инфекции (на прошедшей неделе их было 4037 случаев). Показатель заболеваемости составил 46,8 на 10 тысяч населения, что на 48% ниже порогового уровня и на 40,8% меньше значения прошлого года.

Среди тех, кто обратился за помощью к медикам, дети составили 72,5% от общего числа заболевших. На долю жителей Тамбова пришлось 52,1% всех обращений.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Уварово (99,2 на 10 тыс. населения), Гавриловском районе (97,3 на 10 тыс. населения), г. Тамбове (86,4 на 10 тыс. населения), Инжавенском районе (71,6 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (70,4 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (68,8 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (55,4 на 10 тыс. населения), Уваровском районе (53,9 на 10 тыс. населения), Умётском районе (50,7 на 10 тыс. населения), Сосновском районе (48,5 на 10 тыс. населения), Никифоровском районе (48,5 на 10 тыс. населения), - говорится на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, с начала эпидемиологического сезона в области зарегистрировано 28 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. По словам специалистов, большинство заболевших не имели прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU