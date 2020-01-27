2020-01-27T16:32:12+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» выбрали победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!»

Обладатели первых трех мест получают призы и подарки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Комсомолка" приглашает победителей за призами"Комсомолка" приглашает победителей за призами
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25 декабря 2019 года «Комсомольская правда в Тамбове объявила фотоконкурс «Новый год – семейный праздник!», победители которого получают призы и подарки. Сейчас мы подводим его итоги. Больше всех нашим читателям понравилась фотография Ольги Лисюниной. За нее отдали 2736 голосов. Семья Ольги Алексеевны становится обладателем нашего главного приза и получает в подарок незабываемые выходные от нашего спонсора - санатория «Сосны», распложенного в поселке Горельский Лесхоз Тамбовского района.

Второе место в нашем творческом состязании заняла работа Анны Петровой, за нее проголосовали 2016 раз, третье – Валентина Тришина (1444 голоса).

Обладатели второго и третьего места, также, как и главный победитель, получат наборы сыров от производителя «Калаисские холмы» (сайт: http://www.kalaiss.ru/) и билеты в Тамбовский драматический театр.

Наших победителей мы ждем в редакции "Комсомольской правды" (г. Тамбов, ул. Державинская, д. 17 оф. 24) в четверг, 30 января, в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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