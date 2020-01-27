Тамбовские полиатлонисты успешно выступили на первенстве ЦФО

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:07:58+03:00

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В Калуге с 23 по 27 января прошло первенство ЦФО среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине четырехборье с бегом. На соревнованиях Тамбовщину представляли воспитанники МАУДО ДЮСШ №6. Ребята заняли пятое место среди спортивных клубов и четвертое место среди субъектов РФ. Об этом сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

Спортсменке Арине Шафигулиной удалось набрать в двух дисциплинах максимальное количество очков и на беге 60 м показать результат 8.23 по электроники.

- Это, несомненно, большой талант. Среди девочек 12-13 лет Арина стала первой, набрав 330 очков. Поздравляем Арину и ее тренера Сироткину Надежду Вадимовну с блестящей победой, - комментируют представители спортивной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU