Тамбовчане вошли в «пятерку» сильнейших болельщиков страны

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:04:24+03:00

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С 24 по 26 января на полях сочинского спорткомплекса «Дагомыс» прошёл первый в истории турнир среди болельщиков клубов Российской Премьер-Лиги. На протяжении двух игровых дней 16 команд-участниц сражались за звание лучшей.

- Премьер-лига и клубы регулярно встречаются с представителями объединений болельщиков, - сказал президент лиги Сергей Прядкин. - Все острые вопросы обсуждаются открыто, и мы в большинстве случаев находим взаимопонимание. Футбол без болельщиков не футбол. Футболисты играют для болельщиков, руководители клубов работают для того, чтобы все чувствовали себя комфортно на трибунах стадионов.

Главным судьей турнира по футболу среди болельщиков клубов РПЛ стал Роман Усачев, который неоднократно обслуживал матчи FIFA. В текущем сезоне Роман успел поработать на девяти встречах клубов РПЛ.

Футбольный клуб «Тамбов» на турнире представлял коллектив под руководством специалиста по работе с болельщиками Артёма Консевича. В первый день соревнований наши болельщики одолели поклонников «Динамо» – 1:0 и «Рубина» – 6:0, но проиграли «Спартаку» – 0:4. Обеспечив себе место в четвертьфинале, на следующий день команда «Тамбова» столкнулась с представителями «Локомотива», которым в драматичном противостоянии уступила по пенальти – 7:8 (1:1). Выбыв из борьбы за медали, наши болельщики приняли участие в матчах за 5-8 места, где обыграли сначала фанатов «Арсенала» – 2:1, а затем и «Краснодара» по пенальти – 3:1 (0:0).

- Таким образом, команда представителей нашего клуба вошла в «пятёрку» лучших на турнире, - сообщает пресс-служба ФК "Тамбов".

1 место заняли болельщики «Спартака», второе – «Зенита», третье - ЦСКА, четвертое – «Локомотива», и, соответственно, пятое – поклонники ФК «Тамбов».

Команды-победители, занявшие первые три места, получили кубки, а все участники памятные призы.

Фото ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU