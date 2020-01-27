Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:43:54+03:00

Лыжный стадион в парке Дружба ждет лыжников со всех уголков Тамбовщины

Изменить размер текста: A A

В Тамбове, 8 февраля, на стадионе в парке Дружба состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России», куда приглашаются любители активного образа жизни из разных уголков Тамбовщины. Начало в 11:00.

Как сообщает региональное управление по физической культуре и спорту, участие в соревнованиях примут как любители, так и спортсмены - профессионалы, а также ветераны, школьники и целые семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU