2020-01-27T15:28:27+03:00
Происшествия

В Мичуринске школьник украл из машины кошелек с деньгами и документами

Подросток расплачивался чужой банковской картой и наличкой в различных магазинах
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске у жителя микрорайона Кочетовка из автомобиля украли кошелек с документами и деньгами в сумме 2 500 рублей. Кроме того, в портмоне находились четыре банковские карты, с одной из которых было списано 1355 рублей.

Вскоре полицейские установили личность вора. Им оказался учащийся школы наукограда. Проходя мимо машины, подросток обратил внимание на незапертую дверь и совершил кражу.

- Наличные деньги и средства с банковской карты он потратил в различных магазинах микрорайона Кочетовка и г. Мичуринска, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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