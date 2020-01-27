В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:02:53+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ «Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Установлено, что в апреле прошлого года обвиняемого привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем. Ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако уже спустя два месяца мужчина снова продал односельчанину бутылку самогона.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, условно, с испытательным сроком 6 месяцев, - сообщили в пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU