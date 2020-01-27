Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:02:30+03:00

Теперь мужчину ждет штраф или лишение свободы до трех лет

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В Тамбовской области полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. Как оказалось, мужчина, проживающий в селе Черкино, незаконно прописал у себя дома троих граждан государства Ближнего зарубежья. Хозяин жилища подал ложные сведения в миграционное подразделение, за что получил от мигрантов денежное вознаграждение.

- Сотрудниками миграционного подразделения задокументированы факты нарушения. Домовладелец признал вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту пребывания». Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU