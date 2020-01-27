2020-01-27T13:02:30+03:00
Происшествия

Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев

Теперь мужчину ждет штраф или лишение свободы до трех лет
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. Как оказалось, мужчина, проживающий в селе Черкино, незаконно прописал у себя дома троих граждан государства Ближнего зарубежья. Хозяин жилища подал ложные сведения в миграционное подразделение, за что получил от мигрантов денежное вознаграждение.

- Сотрудниками миграционного подразделения задокументированы факты нарушения. Домовладелец признал вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту пребывания». Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи рассказали тамбовским ребятам о подвиге ленинградцев
Тамбовские полиатлонисты успешно выступили на первенстве ЦФО
Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов
Тамбовчане продолжают болеть ОРВИ
Читатели «Комсомолки» выбрали победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!»
Тамбовчане вошли в «пятерку» сильнейших болельщиков страны
В Мичуринске школьник украл из машины кошелек с деньгами и документами
Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном
Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев
У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке