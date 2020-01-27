2020-01-27T12:23:48+03:00
Общество

У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке

Теперь информация о вузе станет более доступной студентам из Поднебесной
Ксения АЛЕШИНА
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Китайские студенты смогут поближе познакомиться с вузом и изучить информацию о немКитайские студенты смогут поближе познакомиться с вузом и изучить информацию о нем
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В Тамбове ТГУ имени Г.Р. Державина запустил сайт вуза на китайском языке специально для студентов, приехавших учиться в областной центр из Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Китайские студенты смогут познакомиться с университетом поближе, изучить правила приема, получить сведения об образовательном процессе, языковых курсах, летних школах. Кроме того, на сайте указана информация о научных школах, научно-исследовательских центрах, конференциях, научных изданиях и партнерах Державинского университета. На сайте также есть отдельный блок, посвященный жизни и досугу иностранных студентов в Тамбове.

– Совершенствование электронных ресурсов университета на иностранных языках является одним из основных инструментов международного маркетинга высшего образования. Сотрудничество между Державинским и научно-исследовательскими учреждениями и университетами Китайской Народной Республики развивается более 20 лет, – сказал ректор ТГУ Владимир Стромов. – Сегодня у ТГУ подписано 13 договоров с 8 китайскими университетами. С ними постоянно осуществляется академический обмен студентами и преподавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке