У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:23:48+03:00

Китайские студенты смогут поближе познакомиться с вузом и изучить информацию о нем

Теперь информация о вузе станет более доступной студентам из Поднебесной

Изменить размер текста: A A

В Тамбове ТГУ имени Г.Р. Державина запустил сайт вуза на китайском языке специально для студентов, приехавших учиться в областной центр из Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Китайские студенты смогут познакомиться с университетом поближе, изучить правила приема, получить сведения об образовательном процессе, языковых курсах, летних школах. Кроме того, на сайте указана информация о научных школах, научно-исследовательских центрах, конференциях, научных изданиях и партнерах Державинского университета. На сайте также есть отдельный блок, посвященный жизни и досугу иностранных студентов в Тамбове.

– Совершенствование электронных ресурсов университета на иностранных языках является одним из основных инструментов международного маркетинга высшего образования. Сотрудничество между Державинским и научно-исследовательскими учреждениями и университетами Китайской Народной Республики развивается более 20 лет, – сказал ректор ТГУ Владимир Стромов. – Сегодня у ТГУ подписано 13 договоров с 8 китайскими университетами. С ними постоянно осуществляется академический обмен студентами и преподавателями.

ИСТОЧНИК KP.RU