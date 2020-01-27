2020-01-27T11:30:08+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе полицейские нашли в дереве закладку с наркотиками

Было изъято более 100 граммов N-метилэфедрона
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовском районе наркополицейские выявили очередной тайник-закладку с наркотическим веществом N-метилэфедрон. Наркотики стражи порядка нашли на 30-м километре автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза» в семи метрах от края дороги. Они были спрятаны в основании дерева.

Общий вес наркотического вещества составил 103,51 грамма, что является особо крупным размером. Как оказалось, закладку сделал житель Саратовской области, на счету которого уже десяток подобных наркозакладок.

- Мужчина дал признательные показания и пояснил, что наркотики были размещены для дальнейшего их сбыта. Ведется документирование его преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи рассказали тамбовским ребятам о подвиге ленинградцев
Тамбовские полиатлонисты успешно выступили на первенстве ЦФО
Тамбовского бизнесмена будут судить за неуплату более 8 млн рублей налогов
Тамбовчане продолжают болеть ОРВИ
Читатели «Комсомолки» выбрали победителей фотоконкурса «Новый год – семейный праздник!»
Тамбовчане вошли в «пятерку» сильнейших болельщиков страны
В Мичуринске школьник украл из машины кошелек с деньгами и документами
Тамбовчан приглашают на Всероссийскую лыжную гонку
Владимир Салмин провел лекцию по актуальным финансовым инструментам в Воронежском государственном университете
В Тамбовской области мужчину осудили за торговлю самогоном
Житель тамбовского села незаконно прописал у себя в доме иностранцев
У тамбовского университета имени Г.Р. Державина появился сайт на китайском языке