В Тамбовском районе полицейские нашли в дереве закладку с наркотиками

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:30:08+03:00

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В Тамбовском районе наркополицейские выявили очередной тайник-закладку с наркотическим веществом N-метилэфедрон. Наркотики стражи порядка нашли на 30-м километре автодороги Р-208 «Тамбов-Пенза» в семи метрах от края дороги. Они были спрятаны в основании дерева.

Общий вес наркотического вещества составил 103,51 грамма, что является особо крупным размером. Как оказалось, закладку сделал житель Саратовской области, на счету которого уже десяток подобных наркозакладок.

- Мужчина дал признательные показания и пояснил, что наркотики были размещены для дальнейшего их сбыта. Ведется документирование его преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU