2020-01-27T10:48:39+03:00
Общество

В Тамбове стела около парка культуры начала обратный отсчет времени до 9 мая

Конструкцию украсили главным символом праздника — георгиевской лентой
Ксения АЛЕШИНА
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9 мая 2020 года вся страна отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне9 мая 2020 года вся страна отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войнеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Стела в парке культуры и отдыха в Тамбове начала отсчет дней до 75-летия Великой Победы. Конструкция оформлена с использованием традиционных символов этой важной даты в истории российского народа.

- Указом Президента РФ Владимира Путина 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. В Тамбове пройдет целый ряд мероприятий, посвященных Победе. Неделю назад в областном центре стартовала акция «Блокадный хлеб». Сегодня, 27 января, пройдут мероприятия, посвященные Дню полного снятия блокады Ленинграда. В 11.00 состоится возложение цветов и митинг у памятника Вечная Слава, в 12.00 в школе №9 пройдет концертная программа. В этот же день акция "Блокадный хлеб" стартует в дошкольных учреждениях - самым юным тамбовчанам расскажут об истории нашей страны и героизме ее жителей, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Напомним, что стелу входа в парк установили в 2015 году. Она вела обратный отсчет времени до Покровской ярмарки, Дня города, Дня Победы, а также рок-фестиваля «Чернозем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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