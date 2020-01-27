2020-01-27T09:50:24+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении иномарки и «Лады» в Тамбове

В больнице оказались 53-летний мужчина и 45-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Один из водителей выполнял на дороге разворотОдин из водителей выполнял на дороге разворотФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Аварии, в которой пострадали два человека, произошла 25 января в 2 часа 10 минут на улице Карла Маркса в районе дома №150 города Тамбова. Как сообщили региональном УГИБДД, 53-летний водитель автомобиля «Chevrolet Klan», выполняя маневр поворота налево, столкнулся с автомобилем «Lada Granta», под управлением 20-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «Chevrolet Klan», а также пассажир автомобиля «Lada Granta» - 45-летняя женщина, получили травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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