Тамбовчанин добился выплаты по программе «Земский доктор» через прокуратуру

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:06:44+03:00

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Молодой тамбовский доктор отправился в прокуратуру после того, как ему отказали в выплате по программе «Земский доктор». Напомним, согласно федеральному постановлению, медработник может получить единовременно миллион рублей (врач) или 500 тысяч (фельдшер).

В сентябре прошлого года, после получения высшего стоматологического образования, парень устроился на работу стоматолога-хирурга в районную больницу. Вскоре он собрал все необходимые документы и обратился в региональное управление здравоохранения области с заявлением о предоставлении выплаты. Однако получил отказ, обоснованный тем, что врач трудоустроился в конце текущего финансового года, а внести изменения в утвержденный заранее бюджет невозможно.

Прокуратура Тамбовской области провела проверку и посчитала отказ в выплате необоснованным. Ведомство внесло начальнику управления представление, а также потребовало дисциплинарно наказать виновных в случившемся лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU