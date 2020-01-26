2020-01-26T11:06:44+03:00
Общество

Тамбовчанин добился выплаты по программе «Земский доктор» через прокуратуру

Региональное управление здравоохранения сначала отказало медику
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Молодой тамбовский доктор отправился в прокуратуру после того, как ему отказали в выплате по программе «Земский доктор». Напомним, согласно федеральному постановлению, медработник может получить единовременно миллион рублей (врач) или 500 тысяч (фельдшер).

В сентябре прошлого года, после получения высшего стоматологического образования, парень устроился на работу стоматолога-хирурга в районную больницу. Вскоре он собрал все необходимые документы и обратился в региональное управление здравоохранения области с заявлением о предоставлении выплаты. Однако получил отказ, обоснованный тем, что врач трудоустроился в конце текущего финансового года, а внести изменения в утвержденный заранее бюджет невозможно.

Прокуратура Тамбовской области провела проверку и посчитала отказ в выплате необоснованным. Ведомство внесло начальнику управления представление, а также потребовало дисциплинарно наказать виновных в случившемся лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин добился выплаты по программе «Земский доктор» через прокуратуру
Спасатели предупреждают жителей Тамбовской области о сильном ветре с метелью
Тамбовчанка заявила в полицию на сожителя, который угрожал ей топором
Тамбовчане могут выбрать реку, которую надо почистить
Тамбовчанин сделал самострел
Двое тамбовчан угрожали персоналу супермаркета муляжом гранаты, чтобы не платить за водку
Москвич воровал элитный алкоголь из тамбовских магазинов
Тамбовские полицейские нашли новые тайники с наркотиками, сделанные 33-летним саратовцем
В Котовске перед судом предстанет мужчина, ударивший несколько раз ножом своего друга
Тамбовчанин вместе с приятелем украл у 16-летней петербурженки айфон в кинотеатре
В тамбовской колонии открылся обновленный швейный цех
В Тамбовской области осужден мужчина, хранивший в сарае коноплю
Тамбовским газовикам за антимонопольное нарушение грозит штраф в 1 миллион рублей
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Тамбовчан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Моё село»
На двоих мичуринцев завели уголовные дела за уклонение от службы в армии