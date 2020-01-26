Спасатели предупреждают жителей Тамбовской области о сильном ветре с метелью

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели со ссылкой на синоптиков предупреждают тамбовчан о плохой погоде. 26 января ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, местами с метелью. Прогнозируется с вероятностью до 95% возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП, автомобильных мостов, обморожением в результате ДТП, заторов из-за поломок на трассах, аварии на объектах ЖКХ.

Поэтому сотрудники МЧС просят всех жителей области соблюдать меры безопасности. На улице избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите вещи с балконов в дом или подвал.

В случае ЧС звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). «Единый телефон доверия» ГУ МЧС по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.

ИСТОЧНИК KP.RU