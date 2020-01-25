2020-01-25T14:08:13+03:00
Происшествия

Тамбовчанка заявила в полицию на сожителя, который угрожал ей топором

52-летнему мужчине грозит уголовная ответственность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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23 января в дежурную часть полиции МОМВД «Мичуринский» обратилась 40-летняя женщина, которая рассказала полицейским, что 19 января у нее в доме в селе Сестренка у возник конфликт с сожителем. Ссора чуть не закончилась трагедией, мужчина после выпитого алкоголя схватил в руки топор и начал угрожать гражданской супруге. Спустя несколько дней, оправившись от шока, потерпевшая решила заявить о случившемся в органы правопорядка.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, 52-летнего мужчину задержали и доставили в отдел, где он дал признательные показания. Изъятый топор был отправлен на экспертизу.

- В настоящее время в отношении ранее имевшего проблемы с законом задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-службу УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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