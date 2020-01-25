Тамбовчане могут выбрать реку, которую надо почистить

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:43:25+03:00

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На региональном сайте «Национальные проекты: Тамбовская область» https://нацпроекты68.рф/ проходит голосование по вопросам расчистки тамбовских рек. Можно выбрать из 14 предложенных водных объектов те, которые, по мнению населения, в первую очередь нуждаются в экологической реабилитации.

В настоящее время лидерами народного голосования являются реки: Цна (33%), Студенец (25%) и Битюг (12,5%).

Расчистка рек предусмотрена в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Он предусматривает экологическую реабилитацию водных объектов и очистку от бытового мусора их берегов. В рамках проекта решается вопрос о расчистке участки рек Цна в г. Тамбове, Мошляйка в селе Тулиновка и Пичаевка.

Площадь восстановленных водных объектов составит более 72 гектаров. Благодаря проекту 6 тысяч человек улучшит экологические условия своего проживания.

При планировании участков для расчистки учитываются предложения от граждан, поэтому результаты опроса также могут повлиять на принятие решений о проведении работ в перспективе.

- С 2010 года расчищено более 100 километров рек и озер, относящихся к Донскому и Волжскому водным бассейнам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Расчистку прошли участки рек Цна, Иловай, Ворона, Воронеж, Лесной Воронеж, Кариан и другие. В результате улучшается экологическое состояние водных объектов, восстанавливаются популяции водной флоры и фауны, снижается угроза возникновения чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья.

ИСТОЧНИК KP.RU