2020-01-25T12:43:21+03:00
Происшествия

Тамбовчанин сделал самострел

Оружие у мужчины изъяли полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным 23 января выявили, что в поселке Строитель 43-летний мужчина, проживающий в деревне Лужки Тамбовского района, незаконно хранил в своем гараже самодельное стреляющее устройство. После проведения изъятия был проведен опрос нарушителя. Мужчина пояснил, что оружие он изготовил сам в домашних условиях. Согласно статье 222 УК РФ незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводится дальнейшая проверка. После проведения экспертизы материалы будут переданы в судебную инстанцию.

- Статьей 223 УК РФ «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей» предусмотрено еще более строгое наказание для нарушителей, - напоминает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей.

Известно, что за прошедший год на территории области совершено около двухсот преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Изъято более 80 единиц незаконно хранимого оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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