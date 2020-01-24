2020-01-24T18:03:05+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан угрожали персоналу супермаркета муляжом гранаты, чтобы не платить за водку

Инцидент произошел на улице Гастелло областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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Граната, изъятая полицейскими у злоумышленниковГраната, изъятая полицейскими у злоумышленниковФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбове на улице Гастелло в местном супермаркете двое мужчин, чтобы не платить за бутылку водки, угрожали продавцам гранатой. Напугав персонал, они покинули магазин, прихватив спиртное с собой.

Сотрудники полиции изъяли и изучили запись видеонаблюдения, по которой было составлено описание грабителей. Вскоре стражи порядка задержали злоумышленников и изъяли у них гранату, которая оказалась муляжом.

Мужчин доставили в отдел полиции, где они сознались в преступлении. Выяснилось, что двое тамбовчан накануне случившегося распивали спиртное. Однако у них закончился алкоголь, поэтому приятели решили взять его бесплатно в магазине. Как оказалось, у одного из мужчин ранее уже были проблемы с законом.

- В настоящее время в отношении задержанных ведутся следственные действия, возбуждено уголовное дело по части 1 стати 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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