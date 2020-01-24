2020-01-24T16:48:02+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские нашли новые тайники с наркотиками, сделанные 33-летним саратовцем

На этот раз стражи порядка изъяли свыше 100 граммов N-метилэфедрона
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области сотрудниками полиции выявлено более десяти новых тайников с наркотиками, которые сделал 33-летний житель Саратовской области.

Тайники обнаружили на территории Рассказовского района вблизи автодороги «Тамбов-Пенза», а также в Тамбовском районе вблизи автодороги «Северный обход Тамбова». В общей сложности стражи порядка изъяли и направили на экспертизу более 200 граммов наркотического средства N-метилэфедрон.

- В ходе дальнейших мероприятий тамбовскими полицейскими устанавливаются места других возможных тайников, устанавливаются люди, сотрудничавшие с задержанным жителем Саратовской области, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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