В Котовске перед судом предстанет мужчина, ударивший несколько раз ножом своего друга

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:04:37+03:00

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В Котовске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

По версии следствия, 4 ноября прошлого года, в кафе Котовска обвиняемый вступил в конфликт с одним из посетителей по поводу выбора песни. Друг обвиняемого вмешался в ссору, что не понравилось мужчине и он стал ругаться со своим товарищем. После этого обвиняемый сел в такси и уехал домой, и спустя какое-то время вернулся в заведение с ножом. Около кафе он нанес приятелю несколько ударов в живот и грудь. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, 31-летний потерпевший остался жив.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU