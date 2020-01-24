Тамбовчанин вместе с приятелем украл у 16-летней петербурженки айфон в кинотеатре
В Санкт-Петербурге полицейские задержали за кражу двоих мужчин 20 и 32 лет, один из которых — уроженец Тамбовской области, проживающий в Северной столице без регистрации.
Установлено, что мужчины украли у 16-летней студентки колледжа «iPhone XS» стоимостью 70 тысяч рублей в кинотеатре на Невском проспекте. Полицейские задержали воров по горячим следам буквально через несколько минут после случившегося.
Вторым вором оказался гражданин среднеазиатского государства. Как оказалось, оба мужчины ранее судимы за кражи и грабежи.
- Похищенное изъято. По данному факту СУ УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное по части 2 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU