Тамбовчанин вместе с приятелем украл у 16-летней петербурженки айфон в кинотеатре

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:35:46+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали за кражу двоих мужчин 20 и 32 лет, один из которых — уроженец Тамбовской области, проживающий в Северной столице без регистрации.

Установлено, что мужчины украли у 16-летней студентки колледжа «iPhone XS» стоимостью 70 тысяч рублей в кинотеатре на Невском проспекте. Полицейские задержали воров по горячим следам буквально через несколько минут после случившегося.

Вторым вором оказался гражданин среднеазиатского государства. Как оказалось, оба мужчины ранее судимы за кражи и грабежи.

- Похищенное изъято. По данному факту СУ УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное по части 2 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU