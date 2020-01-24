2020-01-24T15:35:46+03:00
Происшествия

Тамбовчанин вместе с приятелем украл у 16-летней петербурженки айфон в кинотеатре

Оба мужчины ранее уже промышляли воровством
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полицейские задержали за кражу двоих мужчин 20 и 32 лет, один из которых — уроженец Тамбовской области, проживающий в Северной столице без регистрации.

Установлено, что мужчины украли у 16-летней студентки колледжа «iPhone XS» стоимостью 70 тысяч рублей в кинотеатре на Невском проспекте. Полицейские задержали воров по горячим следам буквально через несколько минут после случившегося.

Вторым вором оказался гражданин среднеазиатского государства. Как оказалось, оба мужчины ранее судимы за кражи и грабежи.

- Похищенное изъято. По данному факту СУ УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное по части 2 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое тамбовчан угрожали персоналу супермаркета муляжом гранаты, чтобы не платить за водку
Москвич воровал элитный алкоголь из тамбовских магазинов
Тамбовские полицейские нашли новые тайники с наркотиками, сделанные 33-летним саратовцем
В Котовске перед судом предстанет мужчина, ударивший несколько раз ножом своего друга
Тамбовчанин вместе с приятелем украл у 16-летней петербурженки айфон в кинотеатре
В тамбовской колонии открылся обновленный швейный цех
В Тамбовской области осужден мужчина, хранивший в сарае коноплю
Тамбовским газовикам за антимонопольное нарушение грозит штраф в 1 миллион рублей
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Тамбовчан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Моё село»
На двоих мичуринцев завели уголовные дела за уклонение от службы в армии