2020-01-24T15:04:48+03:00
Общество

В тамбовской колонии открылся обновленный швейный цех

Там работают 15 осужденных
Ксения АЛЕШИНА
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Осужденные за работойОсужденные за работойФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В колонии-поселении № 2, расположенной в Кирсановском районе, возобновили швейное производство. В обновленном цехе трудоустроили 15 человек, которые уже приступили к изготовлению пробной партии одноразовых костюмов.

В дальнейшем исправительное учреждение сможет заключить контракт на производство не менее 50 тысяч изделий в месяц. Кроме того, у колонии есть возможность разместить дополнительное швейное оборудование в случае увеличения заказов.

- Эффективная загрузка производственных мощностей, имеющихся в исправительных учреждениях УФСИН России по Тамбовской области, позволяет повысить количество трудоустроенных осужденных, оказать содействие их последующей ресоциализации, а также принять меры по погашению задолженностей и других обязательств перед потерпевшими, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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