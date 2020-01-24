В Тамбовской области осужден мужчина, хранивший в сарае коноплю

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:36:37+03:00

Полицейские нашли у него более 236 граммов наркосодержащего растения

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства в крупном размере».

Как установил суд, обвиняемый нашел на территории бывшего комплекса по выращиванию скота дикорастущие растения конопли и сорвал несколько кустов, общей массой более 236 граммов. Эти кусты он принес себе домой и разместил в сарае.

- Наркосордержащее растение были изъяты у мужчины сотрудниками полиции. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU