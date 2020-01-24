2020-01-24T12:33:59+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, избивший спящего брата, получил условный срок

Родственники недолюбливали друг-друга, что послужило причиной ссоры
Ксения АЛЕШИНА
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В Первомайском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Установлено, что в августе прошлого года обвиняемый вместе с братом в своей квартире распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. Обвиняемый затаил обиду на родственника, и избил ногами брата, пока тот спал.

- В результате примененного насилия потерпевшему были причинены повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома диафиза обеих костей голени со смещением, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

За совершенное преступление суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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