2020-01-24T12:04:36+03:00
Общество

В Тамбове после закрытия контактного зоопарка в добрые руки раздавали ежей, кроликов и морских свинок

Всех животных удалось пристроить
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Усыплять животных, как говорилось в соцсетях, не планировалиУсыплять животных, как говорилось в соцсетях, не планировали
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С 23 января свою работу прекратил контактный зоопарк «Zеленая станция», располагавшийся в ТЦ «Акварель». Причиной закрытия назвали изменения в федеральном законодательстве, которые ограничивают эту деятельность. В этот в соцсетях появился крик о помощи: якобы, животных из контактного зоопарка планируют усыпить за ненадобностью. Но, как рассказали в «Zеленой станции», эта информация не соответствует действительности.

- Усыплять питомцев даже в мыслях не было, - поясняет представитель контактного зоопарка. – Но «благодаря» резонансу, который вызвало сообщение в соцсетях, могу сказать, что всех животных мы пристроили в добрые руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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