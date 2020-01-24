В Тамбове после закрытия контактного зоопарка в добрые руки раздавали ежей, кроликов и морских свинок

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:04:36+03:00

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С 23 января свою работу прекратил контактный зоопарк «Zеленая станция», располагавшийся в ТЦ «Акварель». Причиной закрытия назвали изменения в федеральном законодательстве, которые ограничивают эту деятельность. В этот в соцсетях появился крик о помощи: якобы, животных из контактного зоопарка планируют усыпить за ненадобностью. Но, как рассказали в «Zеленой станции», эта информация не соответствует действительности.

- Усыплять питомцев даже в мыслях не было, - поясняет представитель контактного зоопарка. – Но «благодаря» резонансу, который вызвало сообщение в соцсетях, могу сказать, что всех животных мы пристроили в добрые руки.

ИСТОЧНИК KP.RU