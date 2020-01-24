2020-01-24T13:06:53+03:00
Происшествия

На двоих мичуринцев завели уголовные дела за уклонение от службы в армии

Молодые люди игнорировали повестки и не являлись в военкомат не имея на то уважительных причин
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске следователи возбудили два уголовных дела по фактам уклонения от призыва на военную службу в отношении молодых людей призывного возраста - 22 года и 25 лет.

По версии следствия, оба молодых человека дважды получали повестки о необходимости явиться в военкомат. Однако ни тот, ни другой туда не пришли. При этом у них не было уважительных причин, чтобы не служить в армии. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершения преступления.

- Санкция ч. 1 ст. 328 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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