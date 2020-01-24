В Тамбове водитель иномарки врезался в едущий впереди автомобиль: пострадала 59-летняя женщина

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:52:32+03:00

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Авария, в которой пострадала 59-летняя тамбовчанка, произошла 23 января примерно в 13 часов 50 минут на улице Мичуринская около дома №130 города Тамбова. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211230» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ-21140», под управлением 53-летнего мужчины и врезался в отечественное авто.

- В результате аварии травмы получила 59-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21140», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи женщину доставили в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU