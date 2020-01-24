2020-01-24T14:03:15+03:00
Общество

Тамбовским газовикам за антимонопольное нарушение грозит штраф в 1 миллион рублей

Организация завысила цены на свои услуги и выполняла их не должным образом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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22 января Тамбовское УФАС России выдало АО «Газпром газораспределение Тамбов» предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства.

Антимонопольная служба установила, что при оказании услуг по техническому обслуживанию объектов газоснабжения (за исключением внутридомовых) организация допустила нарушение ряда положений антимонопольного законодательства.

Обществу предписали пересмотреть цены на услуги по осмотру надземных газопроводов протяженностью менее 100 метров и на услуги по оформлению результатов такого обхода. Было установлено, что в стоимость этих услуг газораспределительная организация включила экономически необоснованные расходы.

Также было установлено, что общество в нарушение требований законодательства направляет своим потребителям документы о приемке результата оказания услуг еще до фактического их оказания, что в дальнейшем лишает потребителей возможности контролировать факт оказания услуг и их качество.

- АО "Газпром газораспределение Тамбов" предписано прекратить нарушения антимонопольного законодательства в срок до 28 февраля 2020 года, сообщает УФАС России по Тамбовской области. - За нарушение требований антимонопольного законодательства АО «Газпром газораспределение Тамбов» грозит штраф по ч.1 ст.14.31 КоАП РФ в размере до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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