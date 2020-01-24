Тамбовчан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Моё село»
В Тамбовской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса фотографий «Мое село». До 15 июня включительно жители региона старше 14 лет могут принять в нём участие. Конкурс пройдет в рамках трех номинаций: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село», «Созидательный труд крестьянина» и «Тамбовщина может больше!». Ее победителей наградят дипломами, статуэтками и подарками.
Для участия конкурсантам необходимо прислать свою фотоработу на электронный адрес moeselo2020@yandex.ru. Также в письме нужно прикрепить анкету-заявку и краткий комментарий к фотографии.
Присланные работы оценят члены региональной конкурсной комиссии и эксперты в области фотографии, изобразительного искусства, средств массовой информации.
- После подведения итогов регионального этапа состоится церемония награждения победителей и призеров, - сообщают на сайте ЕР. - На торжественном мероприятии вручат дипломы и статуэтки за 1-ое, 2-ое и 3-е места, а также ценные подарки.
Победители регионального этапа автоматически станут участниками федерального тура, который пройдет в Москве. Результаты общероссийского конкурса объявят в октябре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU