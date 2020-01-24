2020-01-24T13:32:33+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Моё село»

Работы принимают в четырех номинациях
Магдалина Кочнева
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В Тамбовской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса фотографий «Мое село». До 15 июня включительно жители региона старше 14 лет могут принять в нём участие. Конкурс пройдет в рамках трех номинаций: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село», «Созидательный труд крестьянина» и «Тамбовщина может больше!». Ее победителей наградят дипломами, статуэтками и подарками.

Для участия конкурсантам необходимо прислать свою фотоработу на электронный адрес moeselo2020@yandex.ru. Также в письме нужно прикрепить анкету-заявку и краткий комментарий к фотографии.

Присланные работы оценят члены региональной конкурсной комиссии и эксперты в области фотографии, изобразительного искусства, средств массовой информации.

- После подведения итогов регионального этапа состоится церемония награждения победителей и призеров, - сообщают на сайте ЕР. - На торжественном мероприятии вручат дипломы и статуэтки за 1-ое, 2-ое и 3-е места, а также ценные подарки.

Победители регионального этапа автоматически станут участниками федерального тура, который пройдет в Москве. Результаты общероссийского конкурса объявят в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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