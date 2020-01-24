Мошенники «развели» директора тамбовской сельской школы почти на 100 тысяч рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:35:39+03:00

Женщина поверила аферисту, который пообещал ей солидную компенсацию за купленные ею медикаменты

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В дежурную часть полиции Гавриловского района обратилась 50-летняя директор одной из местных сельских школ. Женщина рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников. 22 января ей на мобильник позвонил неизвестный и представился сотрудником фармацевтической фирмы, где она неоднократно заказывала лекарства.

Мужчина пояснил, что женщине положена огромная компенсация за купленные ею медикаменты. Для того, чтобы получить выплату, аферист убедил ее перевести госпошлину в размере 95 450 рублей на определенный счет.

Несмотря на то, что руководитель школы знала о подобных видах обмана, она поверила злоумышленнику и перевела на незнакомый счет названную им сумму. Спустя несколько дней женщина попыталась связаться с представителем фирмы, но его телефон был недоступен. Только тогда она поняла, что ее обманули.

- Сотрудники полиции еще раз предупреждают тамбовчан о том, чтобы они были бдительными. Обо всех подозрительных случаях и звонках, когда кто-то пытается получить либо коды доступа к их банковским картам, либо обещает большие деньги, незамедлительно сообщать в полицию по телефону «02», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU