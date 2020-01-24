2020-01-24T11:35:39+03:00
Происшествия

Мошенники «развели» директора тамбовской сельской школы почти на 100 тысяч рублей

Женщина поверила аферисту, который пообещал ей солидную компенсацию за купленные ею медикаменты
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Гавриловского района обратилась 50-летняя директор одной из местных сельских школ. Женщина рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников. 22 января ей на мобильник позвонил неизвестный и представился сотрудником фармацевтической фирмы, где она неоднократно заказывала лекарства.

Мужчина пояснил, что женщине положена огромная компенсация за купленные ею медикаменты. Для того, чтобы получить выплату, аферист убедил ее перевести госпошлину в размере 95 450 рублей на определенный счет.

Несмотря на то, что руководитель школы знала о подобных видах обмана, она поверила злоумышленнику и перевела на незнакомый счет названную им сумму. Спустя несколько дней женщина попыталась связаться с представителем фирмы, но его телефон был недоступен. Только тогда она поняла, что ее обманули.

- Сотрудники полиции еще раз предупреждают тамбовчан о том, чтобы они были бдительными. Обо всех подозрительных случаях и звонках, когда кто-то пытается получить либо коды доступа к их банковским картам, либо обещает большие деньги, незамедлительно сообщать в полицию по телефону «02», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове после закрытия контактного зоопарка в добрые руки раздавали ежей, кроликов и морских свинок
В Тамбове водитель иномарки врезался в едущий впереди автомобиль: пострадала 59-летняя женщина
Мошенники «развели» директора тамбовской сельской школы почти на 100 тысяч рублей
Тамбовчанин вошел в список кандидатов российской делегации на Паралимпиаду-2020
Тамбовчанина, который два дня назад ушел из дома на рыбалку, нашли мертвым на берегу реки
В Тамбове на пешеходном переходе у педучилища сбили 14-летнюю девочку
Тамбовчанин, испугавшись лишения водительских прав, погасил долг по алиментам
Тамбовскую бизнесвумен, незаконно торговавшую алкоголем, оштрафовали на миллион рублей
В Тамбове загорелся склад пиломатериалов
Тамбовская легкоатлетка победила на соревнованиях в Санкт-Петербурге
Тамбовчанин угрожал пистолетом сотруднице микрофинансовой организации
В Котовске лыжники выйдут на «Трассу мужества»
Полицейские раскрыли четыре кражи из тамбовских супермаркетов
У Тамбовской области появился «зеленый щит»
Более 400 тысяч рублей задолжала тамбовская организация своим работникам
Житель тамбовского села незаконно хранил дома самодельное оружие
В Тамбове обновили холл и регистратуру областной стоматологической поликлиники
Тамбовчанина осудили за поджог 25 тонн сена
В Тамбове вандалы испортили декорации и плафоны в горсаду